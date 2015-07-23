Віце-президент ФФУ Куніцин: Жодних сепаратистів у відроджуваній "Таврії" не буде

На думку Куніцина, причин для занепокоєння бути не може, тому що робота по відтворенню клубу - першого чемпіона України (1992-й рік) - йде відкрито, і кожен крок на цьому шляху керівництво Федерації футболу України коментує в самому повному обсязі, повідомляє сайт "Таврії".

Більше того, Куніцин підкреслив, що повноцінне існування «Таврії» — принципове питання для українського футболу і його історії.

"Ми не побоялися труднощів і вирішили, що команда повинна знову радувати своїх уболівальників. Особливо важливо, що ідею відродження клубу першим підтримав президент ФФУ Андрій Павелко, і сьогодні активізована робота на максимум. Багато, хто намагається надати політичного забарвлення, навіть не уявляють який обсяг завдань необхідно вирішити, щоб знову поставити команду на ноги", - зазначив віце-президент ФФУ.

Також Куніцин зазначив: "Ми намагаємося дотримуватися золотого правила, що спорт поза політикою, і стурбованість вболівальників хочеться зняти, офіційно заявивши про те, що ніяких сепаратистів та інших вороже налаштованих елементів по відношенню до української держави в клубі не буде. В "Таврію" прийдуть працювати винятково професіонали, знавці і фанати своєї справи. Запевняю, що важливим критерієм буде і любов до футболу і до України. Мені взагалі здається, що саме спортивні досягнення багато в чому піднімають патріотичний дух у населення. Адже неможливо щиро переживати за команду не люблячи країну, за яку вона грає".

"Думаю таких розмов не повинно бути, так як зараз потрібно зосередитися над завданням: виконати перший етап заходів по підготовці до відродження клубу. Тим більше, що всі деталі цієї роботи на особистому контролі президента ФФУ і кожна дія має під собою юридичну силу", — підсумував Сергій Куніцин.

Як повідомляв УНІАН, перший чемпіон незалежної України — сімферопольський футбольний клуб «Таврія», може найближчим часом відродитися в Херсоні. Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко доручив колишньому президенту «Таврії» Сергію Куніцину реанімувати сімферопольський клуб.

Клуб припинив свої виступи в чемпіонаті України в травні 2014-го року, після завершення сезону 2013/14. Під новою назвою ТСК команада провела кілька ігор в чемпіонаті Росії, а потім була виключена зі складу учасників чемпіонату РФ через можливі санкції щодо Російського футбольного союзу з боку міжнародних футбольних організацій - ФІФА та УЄФА.