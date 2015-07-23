Кличко: "Бій з Ф'юрі стане для мене величезним викликом"

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко не збирається недооцінювати свого наступного суперника — обов'язкового претендента за версіями WBO і WBA Тайсона Ф'юрі, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличка з посиланням на Sky Sports.

"Я точно не буду недооцінювати Тайсона Ф'юрі. Бій з ним стане для мене величезним викликом, адже він з легкістю змінює стійки і дуже добре боксує на ближній дистанції", — сказав Володимир.

У свою чергу, перспективний британський супертяж Ентоні Джошуа зі свого боку розповів, як проходив його спаринг з Тайсоном Ф'юрі в 2010 році, коли у Ф'юрі було вже близько 10-ти боїв на профі-рингу, а Джошуа був ще початківцям боксером-любителем.

Якщо Ф'юрі раніше зізнався у своєму інтерв'ю, що Джошуа побив його в спарингу, то Джошуа, навпаки, заявив про те, що спаринг-партнер боксував в дуже брудній манері: "Коли я спарингував з Ф'юрі, у нас була маленька війна в рингу. Ніякої техніки не було – він тримав мене однією рукою, а іншою в той же час намагався вдарити, бив удари нижче пояса всіх сортів. Я тоді був ще зовсім недосвідченим любителем, займався боксом близько року. Я тоді навіть не знав, хто такий Тайсон Ф'юрі, тому що не був великим фаном боксу. Я просто почув, що великий хлопець з Манчестера обіцяє віддати свій Rolex тому, хто його нокаутує. Мій тренер сказав мені: "Хочеш Rolex? Тоді давай вперед!", і я пішов битися. Якщо ми з Ф'юрі ще раз колись зустрінемося в ринзі, я хочу, щоб його Rolex був знову на кону, тому що у мене всього лише гумовий G-Shock, а мені потрібен Rolex!".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 24 жовтня в Дюссельдорфі (Німеччина).