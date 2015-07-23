"Шахтар" заявив на Лігу чемпіонів 28 футболістів

ФК «Шахтар» подав офіційний документ з переліком футболістів, заявлених для участі в матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У заявці команди налічується 28 футболістів, повідомляє прес-служба "гірників". Заявка «Шахтаря» на Лігу чемпіонів виглядає наступним чином: воротарі: 23. Богдан Сарнавський*, 30. Андрій Пятов, 32. Антон Каніболоцький; захисники: 4. Олександр Воловик, 5. Олександр Кучер, 13. В'ячеслав Шевчук, 18. Іван Ордець, 25. Микола Матвієнко*, 31. Ісмаїлі, 33. Даріо Срна, 38. Сергій Кривцов, 44. Ярослав Ракицький, 66. Марсіо Азеведо; півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Веллінгтон Ньому, 8. Фред, 9. Дентіньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 14. Василь Кобін, 17. Максим Малишев, 24. Сергій Гринь*, 28. Тайсон, 29. Алекс Тейшейра, 74. Віктор Коваленко*; нападники: 19. Факундо Феррейра, 21. Олександр Гладкий, 22. Едуардо. *Заявлений за списком Б Як повідомляв УНІАН, 28 липня та 5 серпня «гірники» зіграють з турецьким «Фенербахче». Перша гра пройде в Стамбулі, матч-відповідь - у Львові.

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