Голкіпер збірної України з хокею у новому сезоні буде виступати у клубі ВХЛ

Український голкіпер Сергій Гайдученко в сезоні 2015/16 буде захищати кольори російського ХК «Хімік» (Воскресенськ, Московська обл.), що виступає у Вищій хокейній лізі (ВХЛ), повідомляє "Спорт-експрес в Україні".

Минулий хокейний рік українець також провів у ВХЛ, виступаючи за «Кубань» (26 ігор, 8 перемог, 2,5 пропущених шайб в середньому за гру, 92,8 відсотка відбитих кидків).

У нинішнє міжсезоння 26-річний воротар раніше перебував на переглядовому контракті в хабаровському «Амурі» (КХЛ), проте його гра не справила враження на керівництво хабаровського клубу.