У Владислава Ващука народилася донька

12:41, 16 квітня 2008
Спорт
902

Тато готується до відповідального матчу

Ващук, Січкарь
У сім`ї  відомого українського футболіста, захисника "Динамо" Владислава Ващука і ресторатора Маргарити Січкар поповнення. Вчора Маргарита народила доньку. Як повідомляє газета "Сегодня", немовля важить 3 кг 600 грамів, її  зріст  складає 54 сантиметри. На жаль, Владислав на пологах бути присутнім не міг - вчора він знаходився на базі "Динамо", де готувався до кубкового матчу з донецьким "Металургом", відзначає видання.

Ім`я батьки ще не вибрали. Маргарита хоче ім`я на букву "В", щоб ініціали доньки були "ВВВ". Як і у сина Віталія. Але у Влада - свій варіант, про який він не говорить.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter