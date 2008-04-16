У Владислава Ващука народилася донька

У сім`ї відомого українського футболіста, захисника "Динамо" Владислава Ващука і ресторатора Маргарити Січкар поповнення. Вчора Маргарита народила доньку. Як повідомляє газета " Сегодня ", немовля важить 3 кг 600 грамів, її зріст складає 54 сантиметри. На жаль, Владислав на пологах бути присутнім не міг - вчора він знаходився на базі "Динамо", де готувався до кубкового матчу з донецьким "Металургом", відзначає видання.

Ім`я батьки ще не вибрали. Маргарита хоче ім`я на букву "В", щоб ініціали доньки були "ВВВ". Як і у сина Віталія. Але у Влада - свій варіант, про який він не говорить.