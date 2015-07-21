Путін зустрінеться з опальним президентом ФІФА Блаттером на жеребкуванні ЧС-2018

Про це повідомляє Р-Спорт із посиланням на прес-секретаря керівника держави Дмитра Пєскова.

Про що будуть говорити Путін і Блаттер, прес-секретар російського лідера не уточнив.

Попереднє жеребкування чемпіонату світу відбудеться 25 липня в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі. У жеребкуванні, яку проведе генсек ФІФА Жером Вальке, візьмуть участь зірки футболу різних років - Роналдо, Фабіо Каннаваро, Самюель Ето'о, Олівер Бірхофф, Рінат Дасаєв і Олександр Кержаков.

У ході жеребкування, зокрема, будуть визначені склади груп відбіркового турніру до ЧС в Європі. Своїх суперників по відбору дізнається і збірна України.

В результаті жеребкування 52 команди будуть розбиті на дев'ять груп, в семи виступлять шість команд, у двох - по п'ять. Груповий раунд стартує 4 вересня 2016 року і завершиться в жовтні 2017 року. Переможці груп виходять у фінальний турнір, а вісім кращих команд з числа тих, що посіли другі місця зіграють в листопаді 2017 року в стикових матчах за ще чотири путівки на ЧС.

Згідно з рішенням ФІФА, Чемпіонат світу-2018 повинен пройти в Росії. Це рішення згодом призвело до гучного корупційного скандалу. Зокрема, в Швейцарії завели кримінальну справу у зв'язку з вибором країн-господарок чемпіонату світу з футболу 2018 і 2022 років (турнір повинен пройти в Катарі). До розслідування цієї справи також підключені співробітники американського ФБР.