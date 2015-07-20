На прес-конференції в Блаттера кинули пачку доларів (фото)

Відразу ж після цього інциденту президент ФІФА прийняв рішення відкласти на деякий час спілкування з пресою, передає Бі-бі-сі. "Нам треба прибратися тут спочатку. Інакше я не зможу говорити про футбол, а це не має нічого спільного з футболом", - сказав Йозеф Блаттер в мікрофон і покинув зал.

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Через 10 хвилин Йозеф Блаттер повернувся і прес-конференція почалася.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виконком ФІФА призначив дострокові вибори президента на 26 лютого 2016 року. Це пов'язано з тим, що переобраний у травні на свій п'ятий термін Йозеф Блаттер заявив про намір піти у відставку 2 червня на тлі корупційного скандалу. Швейцарець керував федерацією з 1998 року.