Ротань встановив клубний рекорд "Дніпра" за кількістю проведених матчів

14:18, 20 липня 2015
Спорт
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Вже в першому турі нового сезону Прем'єр-ліги встановлено новий рекорд.

Руслан Ротань стал рекордстменом

Матч в Ужгороді проти «Говерли» в рамках першого туру чемпіонату країни став для капітана дніпропетровського «Дніпра» Руслана Ротаня 277-м за ліком за дніпропетровський клуб в елітному дивізіоні, повідомляє Мatchday.

Таким чином, Ротань став новим рекордсменом команди в її історії виступу у вищій лізі.

Раніше рекорд - 276 ігор - належав Володимиру Багмуту, який підсумовував свої матчі в чемпіонатах СРСР (182) та України (94).

Крім Ротаня і Багмута в список гравців «Дніпра», які провели за команду більше 200 матчів у вищій лізі, увійшли: Сергій Назаренко, Володимир Лютий, Андрій Русол, Олег Шелаєв та Микола Медін.

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