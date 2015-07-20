Ротань встановив клубний рекорд "Дніпра" за кількістю проведених матчів
14:18, 20 липня 2015Спорт
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Вже в першому турі нового сезону Прем'єр-ліги встановлено новий рекорд.
Руслан Ротань на один матч перевершив досягнення Володимира Багмута / xsport.ua
Матч в Ужгороді проти «Говерли» в рамках першого туру чемпіонату країни став для капітана дніпропетровського «Дніпра» Руслана Ротаня 277-м за ліком за дніпропетровський клуб в елітному дивізіоні, повідомляє Мatchday.
Таким чином, Ротань став новим рекордсменом команди в її історії виступу у вищій лізі.
Раніше рекорд - 276 ігор - належав Володимиру Багмуту, який підсумовував свої матчі в чемпіонатах СРСР (182) та України (94).
Крім Ротаня і Багмута в список гравців «Дніпра», які провели за команду більше 200 матчів у вищій лізі, увійшли: Сергій Назаренко, Володимир Лютий, Андрій Русол, Олег Шелаєв та Микола Медін.
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