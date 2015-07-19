"Динамо" і "Шахтар" виграли матчі стартового туру Прем'єр-ліги, "Дніпро" зіграв внічию

Київське "Динамо" обіграло дніпродзержинську "Сталь", а донецький "Шахтар" - "Олександрію" в стартовому турі чемпіонату української Прем'єр-ліги. У свою чергу, дніпропетровський "Дніпро" зіграв внічию з "Говерлою" з Ужгорода.

Гірники першими з фаворитів сезону проводили сьогодні свою гру і впевнено обіграли дебютанта змагань з Олександрії - 2:0. Донечани відкрили рахунок вже на 23-й хвилині, коли після довгої передачі від Даріо Срни партнер по команді Алекс Тейшейра прийняв м'яч на груди, наблизився до штрафного і відмінним ударом низом пробив у ближній кут. А на 80-й хвилині після щільного удару Дентіньо воротар "Олександрії" Андрій Новак відбив м'яч, який опустився прямо на ногу Алексу Тейшейрі. Бразилець з літа точно пробив під поперечину - 2:0.

У матчі в Дніпропетровську, де свої матчі проводить "Сталь", рахунок був відкритий вже на 3-й хвилині гри. Гравець "Динамо" Мігель Велозу створив несподівану інтригу, відправивши м'яч у... власні ворота. Лише наприкінці тайму, на 43-й хвилині, Віталій Буяльський зрівняв рахунок. А переможний гол на 53-й хвилині забив Олег Гусєв, який реалізував пенальті.

З фаворитів нового сезону втратив очки лише дніпропетровський "Дніпро", який несподівано зіграв внічию в гостях з "Говерлою" (Ужгород). На гол ужгородця Віталія Гемеги на 57-й хвилині, своїм точним ударом відповів Роман Безус, який зрівняв рахунок на 79-й хвилині.

2-й тур УПЛ відбудеться 24-26 липня.