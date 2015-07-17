Жіноча збірна України з фехтування на шаблях завоювала срібло Чемпіонату світу

У Москві завершився командний турнір чемпіонату світу з фехтування в жіночій шаблі, де збірна України у фіналі зустрічалася з командою Росії і програла з рахунком 41:45.

Наші спортсменки виступали у цьому матчі у складі Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька Олена Вороніна, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки мали перевагу на початку матчевої зустрічі, вигравши три перших поєдинку з різницею в 1-2 уколу (5:4, 5:4 та 5:3) - 15:11. А на початку другої серії поєдинків Кравацька завершила внічию дуель з Яною Єгорян- 5:5 (20:16). Після цього внічию завершили свій поєдинок Харлан і Катерина Дяченко (25:21), а в заключному бою другої серії Комащук програла Софії Великій - 2:9 (27:30). Саме цей поєдинок став ключовим в матчі.

У заключній серії першими вийшли на доріжку Кравацька і запасна у складі збірної Росії Юлія Гаврилова. Росіянка збільшила перевагу своєї команди - 5:2 (35:29). Потім на бій вийшли Комащук і Єгорян, в якому Комащук скоротила відставання від суперниць в загальному рахунку - 5:9 (38:40).

У вирішальному бою зійшлися найтитулованіші шаблістки світу на даний момент - Харлан і Велика, де росіянка була сильнішою- 5:3 (45:41).

Раніше, в особистому турнірі, українки виступили невдало і ніхто з них, включаючи чемпіонку світу та Олімпійських ігор Ольгу Харлан, не зумів поборотися за медалі. Чемпіонкою в особистому турнірі стала росіянка Софія Велика.

Чемпіонат світу з фехтування проходить в Москві з 13 по 19 липня.