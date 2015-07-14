Тренер "Динамо" Ребров: "Розчарування є - в будь-якому випадку прикро програвати принциповому супернику"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував матч за Суперкубок України в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Зокрема, Ребров зазначив: "Розчарування від результату гри присутнє в будь-якому випадку. Незважаючи на важливість чи неважливість трофея. Адже ми грали з принциповим суперником. І поразка від "Шахтаря" - завжди прикра удвічі. Втім, це не привід сильно горювати. Сезон почався, в неділю у нас матч 1-го туру чемпіонату. Потім - підготовка до Ліги чемпіонів. Все йде своїм шляхом. Будемо готуватися до наступних ігор, а цю - треба просто забути".

Говорячи про дебютантів нинішньої команди - Мораєса і Морозюка, Ребров зазначив: "Обидва намагалися проявити себе і повністю викладалися на полі. Це було видно. Їм, зрозуміло, непросто, обидва тільки два тижні знаходяться в команді. Всі хлопці повністю віддалися грі. І новачки - не виняток".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло "Шахтарю" в матчі за Суперкубок України з рахунком 0:2.