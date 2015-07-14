Участь п'яти гірників у матчі за Суперкубок проти "Динамо" під питанням

Гра відбудеться сьогодні о 21:00, повідомляє ТСН.

У "гірників" ушкодження мають Феррейра і Кривцов. Останній вибув із ладу на один місяць, але попри це, футболісти полетіли до Одеси "туристами", пише видання.

Не полетів на матч Веллінгтон Нем - він пропустить два місяці через травму пахових кілець.

Читайте також"Динамо" - "Шахтар": статистика перед фіналом КУПід питанням участь у грі Тайсона та Бернарда. Останній отримав пошкодження напередодні на тренуванні.

У "Динамо" проблеми зі здоров'ям відчували захисники Домагой Віда та Євген Хачеріді. За словами лікарів, обидва готові вийти на поле.

Втім, сам Хачеріді каже, що навряд чи зможе провести на полі всі 90 хвилин. Нагадаємо, в літнє міжсезоння "Шахтар" продав трьох лідерів: Луїса Адріано, Дугласа Косту та Фернандо. Крім того, закінчився контракт у Ілсіньо.