Коноплянка поки що не може розпочати тренування в "Севільї" через проблеми з візою

"Прибуття Коноплянки відкладається через проблеми з отриманням робочої візи. Це чисто бюрократична проблема, адже отримати робочу візу не дуже легко, - цитує спортивного директора "Севільї" Рамона Мончі офіційний сайт андалузького клубу, - Ми працюємо у цьому напрямку, це займе трохи часу. Ми не хвилюємося з цього приводу і розраховуємо, що цього тижня він приєднається до команди", передає DT.UA

Читайте такожКоноплянка офіційно став гравцем "Севільї"

Нагадаємо, 9 липня Євген Коноплянка поставив підпис під чотирирічною угодою з "Севільєю" після того, як "Дніпро" погодився відпустити гравця трохи раніше закінчення контракту. Дебютувати у складі свого нового клубу українець може 11 серпня в матчі за Суперкубок УЄФА проти "Барселони".

Додамо, що сьогодні, 13 липня, український півзахисник завів офіційний аккаунт в "Твіттері" і вже привітав своїх уболівальників.