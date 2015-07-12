Джокович виграв третій Вімблдон у своїй кар'єрі

У 28-річного Джоковича це дев'ятий титул переможця турнірів "Великого шолома", повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Багато хто пророкував перемогу в цьому році семиразовому чемпіону Вімблдону 33-річному Федереру, однак у фінальному матчі Джокович продемонстрував явну перевагу.

Читайте такожВільямс стала шестиразовою чемпіонкою ВімблдонуЯк і передбачали експерти, поєдинок проходив у напруженій боротьбі.

Якби Федереру вдалося виграти, він став би першим у світі восьмиразовим чемпіоном Вімблдону, а також найстарішим переможцем турніру – йому 33 роки.

В суботу у фіналі Вімблдонського тенісного турніру серед жінок американка Серена Вільямс перемогла іспанську тенісистку Гарбину Мугурусу.