Харківський футбольний клуб "Металіст" заявляє про затримання його генерального директора

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві ФК, оприлюдненій сьогодні, 11 липня, на офіційному сайті клубу.

За інформацією клубу, працівники міліції затримали Згонника вчора, 10 липня, не надавши йому права зустрітися з адвокатом.

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"10 липня 2015 року співробітники слідчого управління ГУМВС України в Харківській області без санкції суду вторглися на північну трибуну стадіону "Металіст", де розташований офіс футбольного клубу і без підстав затримали генерального директора клубу, при цьому відмовивши йому у праві конфіденційної зустрічі з адвокатом", - йдеться в заяві.

У клубі наголосили, що своїми діями правоохоронці блокували провадження господарської діяльності клубу, порушили вимоги Кримінально-процесуального кодексу України, перешкоджали здійсненню законної адвокатської діяльності, припинивши втручання лише після приїзду представників колегії адвокатів.

"ФК "Металіст" заявляє, що в результаті несанкціонованих дій співробітників слідчого управління ГУМВС України в Харківській області, клуб не зміг повною мірою виконати зобов'язання перед кредиторами, а головною метою «псевдо слідчих дій» є зрив підготовки до старту нового футбольного сезону. Клуб розцінює дії правоохоронців як чергову спробу переділу власності з метою рейдерського захоплення футбольного клубу в інтересах третіх осіб", - наголошується у документі.

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Керівництво ФК "Металіст" звернулося до Міністерства внутрішніх справ з вимогою негайно припинити незаконне втручання у фінансово-господарську та спортивну діяльність клубу з боку місцевих правоохоронців. Крім цього, "Металіст" просить ФФУ і керівництво країни втрутитися в ситуацію, що склалася, і "припинити спроби політичного переслідування, спрямовані проти футбольного клубу".

"Спорт повинен бути поза політикою, а Україна як держава, яка виконує зобов'язання перед УЄФА і ФІФА, повинна забезпечити незалежність спорту і припиняти спроби незаконного та політично вмотивованого втручання правоохоронців у діяльність футбольного клубу", - йдеться в офіційній заяві "Металіста".