Роналду зламав руку пенсіонерові просто під час матчу...

68-річний пенсіонер Фред Харрісон одержав перелом зап`ястка під час матчу між його улюбленим клубом "Міддлсбро" і "Манчестер Юнайтед" (2:2), який відбувся 6 квітня. Інцидент стався, коли Харрісон підставив руку під м`яч, що вилетів з поля після удару Кріштіану Роналду. Про це стало відомо тільки 14 квітня, пише Лента.ру з посиланням на Shields Gazette.

Харрісон сидів на третьому ряду стадіону "Ріверсайд", коли м`яч після удару португальського півзахисника пролетів над щаблиною воріт і полетів прямо в нього. Пенсіонер, який прийшов на футбол з сином, розповів, що він був в окулярах і інстинктивно підняв руку, аби м`яч не вдарив йому в обличчя. Пізніше Роналду точним ударом влучив у ворота "Міддлсбро", а зустріч завершилася бойовою нічиєю.

Після гри рука Харрісона розпухнула. У лікарні йому зробили знімок і поставили діагноз – перелом зап`ястка. "Міддлсбро" підтримав постраждалого болільника, відправивши йому в подарунок футболку з автографами гравців команди. Нині на руку 68-річного вболівальника накладено гіпс, який буде знятий за місяць.