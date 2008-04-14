Роналду зламав руку пенсіонерові просто під час матчу...
21:14, 14 квітня 2008Спорт
1284
... та ще й на великій відстані
|Кріштіану Роналду
Харрісон сидів на третьому ряду стадіону "Ріверсайд", коли м`яч після удару португальського півзахисника пролетів над щаблиною воріт і полетів прямо в нього. Пенсіонер, який прийшов на футбол з сином, розповів, що він був в окулярах і інстинктивно підняв руку, аби м`яч не вдарив йому в обличчя. Пізніше Роналду точним ударом влучив у ворота "Міддлсбро", а зустріч завершилася бойовою нічиєю.
Після гри рука Харрісона розпухнула. У лікарні йому зробили знімок і поставили діагноз – перелом зап`ястка. "Міддлсбро" підтримав постраждалого болільника, відправивши йому в подарунок футболку з автографами гравців команди. Нині на руку 68-річного вболівальника накладено гіпс, який буде знятий за місяць.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter