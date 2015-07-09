Кличко: Галасу навколо мого бою з Ф'юрі буде не менше, ніж навколо поєдинку з Хеєм

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі українець Володимир Кличко в інтерв'ю ESPN поділився своїми очікуваннями від бою з британцем Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 24 жовтня у Дюссельдорфі, пише Boxing News.

“Ця ситуація дуже схожа на мій бій з Хеєм. У Нього великий рот, яким він відомий більше, ніж своїми боями. У мене є досвід боїв з британськими балакунами, бився я з хлопцем, який був вищий за мене — Маріушем Вахом. Так що в цьому плані досвід теж є. Були у мене і небиті суперники, але не таких габаритів і вони не змінювали стилі з правші на лівшу, як робить Ф'юрі. Він дуже комфортно змінює стійки", - каже Кличко.

Він вважає, що "галасу" навколо цього бою буде як мінімум не менше, ніж навколо поєдинку з Хеєм.

Читайте такожФ'юрі: Я отримав від Кличка все, що хотів, крім проведення бою в Британії

"Але Хей був бійцем першої важкої ваги. А Ф'юрі великий, високий, справжній супертяж, з великим ротом, і ніким не битий. Це справжня загроза для чемпіона, і багато хто хоче подивитися, як чемпіон з нею впорається", - заявив Кличко.

"Ф'юрі молодий і трохи божевільний, але він вийде битися. А так, хто знає, чого від нього чекати? Прес-конференції з ним точно не будуть нудними. Але я вже стикався з подібним", - підсумував боксер.