Українські волейболістки потрапили до фіналу Універсіади

15:10, 09 липня 2015
Спорт
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У півфінальному поєдинку українки з рахунком 3:1 здолали Бразилію.

Жіноча збірна у фіналі зустрінеться з переможцем пари Японія-Росія / gwangju2015.com

Жіноча збірна України з волейболу пробилася до фіналу Універсіади, що проходить в Кореї, повідомляє Champion.

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У півфінальному поєдинку українки з рахунком 3:1 здолали Бразилію.

Нагадаємо, у фіналі збірна України гратиме з переможцем пари Японія - Росія.

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