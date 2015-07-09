Українські волейболістки потрапили до фіналу Універсіади
15:10, 09 липня 2015Спорт
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У півфінальному поєдинку українки з рахунком 3:1 здолали Бразилію.
Жіноча збірна у фіналі зустрінеться з переможцем пари Японія-Росія / gwangju2015.com
Жіноча збірна України з волейболу пробилася до фіналу Універсіади, що проходить в Кореї, повідомляє Champion.
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У півфінальному поєдинку українки з рахунком 3:1 здолали Бразилію.
Нагадаємо, у фіналі збірна України гратиме з переможцем пари Японія - Росія.
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