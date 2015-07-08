Ярмоленко і Ребров стали кращими за підсумками минулого сезону

Українська Прем'єр-ліга назвала лауреатів минулого чемпіонату з футболу.

Кращим бомбардиром чемпіонату України сезону 2014/15 став бразильський півзахисник "Шахтаря" Алекс Тейшейра, а переможцем конкурсу "Чесна гра" - луганська "Зоря". Всі інші переможці номінацій визначалися клубами Прем'єр-ліги та голосуванням уболівальників. Лауреати Прем'єр-ліги сезону 2014/15: Кращий гравець чемпіонату України сезону 2014/2015: 1. Андрій Ярмоленко, "Динамо" Київ 2. Євген Коноплянка, "Дніпро" Дніпропетровськ 3. Алекс Тейшейра, "Шахтар" Донецьк Кращий тренер чемпіонату України сезону 2014/2015: 1. Сергій Ребров, "Динамо" Київ 2. Мирон Маркевич, "Дніпро" Дніпропетровськ 3. Юрій Вернидуб, "Зоря" Луганськ Найкращий арбітр чемпіонату України сезону 2014/2015: 1. Євген Арановський (Київ) 2. Віталій Романов (Дніпропетровськ) 3. Анатолій Жабченко (Хмельницький) Найкращий голкіпер чемпіонату України сезону 2014/2015: 1. Денис Бойко, "Дніпро" Дніпропетровськ 2. Андрій П'ятов "Шахтар" Донецьк 3. Олександр Шовковський, "Динамо" Київ Найкращий молодий гравець (відкриття) чемпіонату України сезону 2014/2015: 1. Валерій Лучкевич, "Дніпро" Дніпропетровськ 2. Мар'ян Швед, "Карпати" Львів 3. Сергій Мякушко, "Говерла" Ужгород

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