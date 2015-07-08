Ярмоленко і Ребров стали кращими за підсумками минулого сезону
Українська Прем'єр-ліга назвала лауреатів минулого чемпіонату з футболу.
Кращим бомбардиром чемпіонату України сезону 2014/15 став бразильський півзахисник "Шахтаря" Алекс Тейшейра, а переможцем конкурсу "Чесна гра" - луганська "Зоря".
Всі інші переможці номінацій визначалися клубами Прем'єр-ліги та голосуванням уболівальників.
Лауреати Прем'єр-ліги сезону 2014/15:
Кращий гравець чемпіонату України сезону 2014/2015:
1. Андрій Ярмоленко, "Динамо" Київ
2. Євген Коноплянка, "Дніпро" Дніпропетровськ
3. Алекс Тейшейра, "Шахтар" Донецьк
Кращий тренер чемпіонату України сезону 2014/2015:
1. Сергій Ребров, "Динамо" Київ
2. Мирон Маркевич, "Дніпро" Дніпропетровськ
3. Юрій Вернидуб, "Зоря" Луганськ
Найкращий арбітр чемпіонату України сезону 2014/2015:
1. Євген Арановський (Київ)
2. Віталій Романов (Дніпропетровськ)
3. Анатолій Жабченко (Хмельницький)
Найкращий голкіпер чемпіонату України сезону 2014/2015:
1. Денис Бойко, "Дніпро" Дніпропетровськ
2. Андрій П'ятов "Шахтар" Донецьк
3. Олександр Шовковський, "Динамо" Київ
Найкращий молодий гравець (відкриття) чемпіонату України сезону 2014/2015:
1. Валерій Лучкевич, "Дніпро" Дніпропетровськ
2. Мар'ян Швед, "Карпати" Львів
3. Сергій Мякушко, "Говерла" Ужгород