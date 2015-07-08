Ярмоленко і Ребров стали кращими за підсумками минулого сезону

17:55, 08 липня 2015
Спорт
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Українська Прем'єр-ліга назвала лауреатів минулого чемпіонату з футболу.

Яромленко сможет помочь

Кращим бомбардиром чемпіонату України сезону 2014/15 став бразильський півзахисник "Шахтаря" Алекс Тейшейра, а переможцем конкурсу "Чесна гра" - луганська "Зоря".

Всі інші переможці номінацій визначалися клубами Прем'єр-ліги та голосуванням уболівальників.

Лауреати Прем'єр-ліги сезону 2014/15:

Кращий гравець чемпіонату України сезону 2014/2015:

1. Андрій Ярмоленко, "Динамо" Київ

2. Євген Коноплянка, "Дніпро" Дніпропетровськ

3. Алекс Тейшейра, "Шахтар" Донецьк

Кращий тренер чемпіонату України сезону 2014/2015:

1. Сергій Ребров, "Динамо" Київ

2. Мирон Маркевич, "Дніпро" Дніпропетровськ

3. Юрій Вернидуб, "Зоря" Луганськ

Найкращий арбітр чемпіонату України сезону 2014/2015:

1. Євген Арановський (Київ)

2. Віталій Романов (Дніпропетровськ)

3. Анатолій Жабченко (Хмельницький)

Найкращий голкіпер чемпіонату України сезону 2014/2015:

1. Денис Бойко, "Дніпро" Дніпропетровськ

2. Андрій П'ятов "Шахтар" Донецьк

3. Олександр Шовковський, "Динамо" Київ

Найкращий молодий гравець (відкриття) чемпіонату України сезону 2014/2015:

1. Валерій Лучкевич, "Дніпро" Дніпропетровськ

2. Мар'ян Швед, "Карпати" Львів

3. Сергій Мякушко, "Говерла" Ужгород

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