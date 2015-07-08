Українські шпажисти вибороли срібло на Універсіаді в Кореї

У фіналі чоловіча команда шпажистів України програла французам.

Українські фехтувальники на шпагах вибороли срібні нагороди Всесвітньої літньої Універсіади у Кореї. У фінальному поєдинку українська команда поступилася збірній Франції - 45:29, повідомляє Champion. Нагадаємо, на півфінальній стадії українці перемогли Угорщину. Читайте такожУкраїнські фехтувальники залишилися без медалей у чоловічій шпазі і жіночій рапірі на Європейських іграх Додамо, що ця нагорода стала для України 19-ю в загальному заліку. В активі нашої збірної 4 золоті, 10 срібних і 5 бронзових нагород.

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