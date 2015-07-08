Українські шпажисти вибороли срібло на Універсіаді в Кореї

14:53, 08 липня 2015
Спорт
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У фіналі чоловіча команда шпажистів України програла французам.

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Українські фехтувальники на шпагах вибороли срібні нагороди Всесвітньої літньої Універсіади у Кореї.

У фінальному поєдинку українська команда поступилася збірній Франції - 45:29, повідомляє Champion.

Нагадаємо, на півфінальній стадії українці перемогли Угорщину.

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Додамо, що ця нагорода стала для України 19-ю в загальному заліку. В активі нашої збірної 4 золоті, 10 срібних і 5 бронзових нагород.

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