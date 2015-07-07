Кличко: Ф'юрі відомий не боями, а своїми словесними суперечками

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF nf IBO в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-3, 54 КО) висловився щодо бою з обов'язковим претендентом британцем Тайсоном Фьюрі (24-0, 18 КО), який відбудеться в Дюссельдорфі (Німеччина) 24 жовтня, повідомляє 24boxing.com.ua.

Читайте такожБій Кличко - Ф'юрі повинен відбутися 24 жовтня в Німеччині - ЗМІ

"Я не дивився так вже багато боїв Тайсона Ф'юрі. Думаю, він більше відомий не боями, а своїми словесними суперечками. Я чув про нього, та й бачив наживо, коли Еммануель Стюарт привів його в мій тренувальний табір. Я бачив його спаринги з іншими хлопцями, парочку раундів, але поки не можу сказати нічого конкретного. Думаю, ми зустрінемося на першій прес-конференції і після неї я вже подивлюся, як він боксує і що робить у ринзі, для більш точної оцінки Ф'юрі, як суперника", - заявив Кличко.