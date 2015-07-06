Універсіада: українки вибороли золото у веслуванні
13:15, 06 липня 2015Спорт
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Україна виборола чергове "золото" на XXVIII Всесвітній літній Універсіаді в корейському Кванджу.
Українки вибороли золото у веслуванні / facebook.com/olympicua
Перемогу в академічному веслуванні отримав екіпаж жіночої четвірки у складі Наталії Ковальової, Наталії Довгодько, Євгенії Німченко та Дарини Верхогляд, передає Champion.
Ця нагорода стала третьою для України на Універсіаді.
Як нагороджували наших чемпіонок Всесвітньої Універсіади у змаганнях з академічного веслування - жіночу четвірку розпашну без рульової!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 липня 2015 р.
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XXVIII Всесвітня літня Універсіада
Кванджу, Республіка Корея
Академічне веслування
Четвірка-парна
Жінки
1. УКРАЇНА - 7:05.28
2. Польща - 7:09.42
3. Китай - 7:13.94
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