Універсіада: українки вибороли золото у веслуванні

13:15, 06 липня 2015
Спорт
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Україна виборола чергове "золото" на XXVIII Всесвітній літній Універсіаді в корейському Кванджу.

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Перемогу в академічному веслуванні отримав екіпаж жіночої четвірки у складі Наталії Ковальової, Наталії Довгодько, Євгенії Німченко та Дарини Верхогляд, передає Champion.

Ця нагорода стала третьою для України на Універсіаді.

Як нагороджували наших чемпіонок Всесвітньої Універсіади у змаганнях з академічного веслування - жіночу четвірку розпашну без рульової!

Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 липня 2015 р.

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XXVIII Всесвітня літня Універсіада

Кванджу, Республіка Корея

Академічне веслування

Четвірка-парна

Жінки

1. УКРАЇНА - 7:05.28

2. Польща - 7:09.42

3. Китай - 7:13.94

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