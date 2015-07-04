Київ офіційно став кандидатом на проведення фіналу Ліги Чемпіонів-2018
21:51, 04 липня 2015Спорт
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Київ офіційно став кандидатом на проведення фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2017/18.
Київ претендує на фінал Ліги чемпіонів-2018 / dynamo-kiev.com
Про це порталу Сhampion.ua повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.
"У межах візиту до штаб-квартири УЄФА я передав усі необхідні документи з приводу кандидатури Києва в якості претендента на проведення фіналу Єврокубка", - сказав очільник ФФУ.
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Зазначимо, за винятком фіналу Євро-2012, матчі подібного рівня в Україні ще не проводилися.
Фінал Ліги Чемпіонів-2016/17 відбудеться у Кардіффі.
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