Київ офіційно став кандидатом на проведення фіналу Ліги Чемпіонів-2018

Про це порталу Сhampion.ua повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"У межах візиту до штаб-квартири УЄФА я передав усі необхідні документи з приводу кандидатури Києва в якості претендента на проведення фіналу Єврокубка", - сказав очільник ФФУ.

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Зазначимо, за винятком фіналу Євро-2012, матчі подібного рівня в Україні ще не проводилися.

Фінал Ліги Чемпіонів-2016/17 відбудеться у Кардіффі.