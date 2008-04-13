Результати 25 туру чемпіонату України з футболу

Металіст ввійшов до "трійки"

Закінчилися сьогоднішні матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу. Металург (З) - Металіст 0:2 (Дєвич 25, 76) Кривбас - Закарпаття 1:1 (Мотуз 43 - Платон 67) ФК Харків - Зоря 0:1 (Храмцов 73) З урахуванням матчів, які відбулися напередодні: Дніпро - Шахтар 1:3 (Назаренко 29 пен. - Брандао 8, Рац 44, Луіс Адріано 55) Металург (Д) - Нафтовик 2:1 (Аїлтон 83, Аракелян 90 - Каракевич 88) Динамо - Таврія 3:0 (Алієв 3, Кравець 5, Гіоане 55) Чорноморець - Арсенал 0:1 (Селезньов 63) Карпати - Ворскла 1:2 (Кобін 89 - Кравченко 21, Янузі 68), - ...змінилася лідерська трійка: Динамо - 58 очок, Шахтар - 56, гра у запасі, Металіст - 52 очки. У Дніпра 51 очко. Таврія - 37, Чорноморець - 36, Металург (З) - 33, Арсенал - 31, Карпати - 29, Кривбас - 28, Ворскла і Металург (Д) - по 26, Зоря - 24, гра в запасі, ФК Харків - 23, Нафтовик - 22, Закарпаття - 18 очок.

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