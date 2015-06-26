Збірна України займає 9-е місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор

У Баку завершився 15-й день Європейських ігор, за підсумками якого збірна України знаходиться на 9-му місці в турнірній таблиці загальнокомандного заліку, повідомляє офіційний сайт змагань,

На рахунку української команди 41 нагорода - 7 золотих, 13 срібних і 21 бронзова.

Сьому золоту медаль Україні принесла Інна Черняк, яка змагалая в турнірі з дзюдо серед слабозорих спортсменів.

Лідером загальнокомандного заліку як і раніше є збірна Росії, на рахунку якої 139 нагород - 69-34-36. На другому місці збірна Азербайджану - 18-14-20, 52, на третьому - команда Великобританії - 16-8-16, 40.

Крім того, в десятку найсильніших європейських спортивних країн входять Німеччина, Італія, Білорусь, Угорщина, Сербія та Іспанія.

Всього, на даний момент, медалі Ігор завоювали представники 42 команд.