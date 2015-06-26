Українець Помінов завоював срібло Європейських ігор із дзюдо

Закієву вдався переможний прийом - іппон, повідомляє офіційний сайт змагань.

У вирішальному поєдинку змагань, що проходили в категорії серед спортсменів з вадами зору, суперники на рівних провели більшу частину сутички, відзначившись лише штрафними балами. А за 2 хвилини 04 секунди до закінчення сутички єдиний результативний прийом вдався азербайджанському дзюдоїсту - іппон.

Таким чином, Помінов завоював срібло Європейських ігор.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні золото змагань з дзюдо виборола українка Інна Черняк, а бронзу - Наталія Ніколайчук.

За день на рахунку збірної України з дзюдо три нагороди - золото, срібло й бронза.