Українець Помінов завоював срібло Європейських ігор із дзюдо
19:24, 26 червня 2015Спорт
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У Баку завершилася фінальна сутичка у турнірі дзюдоїстів у ваговій категорії понад 90 кг, де українець Олександр Помінов програв Ільхаму Закієву з Азербайджану.
noc-ukr.org
Закієву вдався переможний прийом - іппон, повідомляє офіційний сайт змагань.
У вирішальному поєдинку змагань, що проходили в категорії серед спортсменів з вадами зору, суперники на рівних провели більшу частину сутички, відзначившись лише штрафними балами. А за 2 хвилини 04 секунди до закінчення сутички єдиний результативний прийом вдався азербайджанському дзюдоїсту - іппон.
Таким чином, Помінов завоював срібло Європейських ігор.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні золото змагань з дзюдо виборола українка Інна Черняк, а бронзу - Наталія Ніколайчук.
За день на рахунку збірної України з дзюдо три нагороди - золото, срібло й бронза.
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