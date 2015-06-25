Українські шаблістки провалили індивідуальні змагання Європейських ігор

Харлан вибула після групового етапу, Жовнір завершила виступи на стадії 1/8 фіналу, а Кравацька і Комащук - у чвертьфіналі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Харлан виграла лише один матч Європейських ігор, здолавши Ребекку Гаргано з Італії - 5:0. Разом з тим, вона програла Марлон Стольц з Франції, Мартине Ваторе з Польщі, Илгин Сарбан з Туреччини і Севинч Бунятовой з Азербайджану.

У свою чергу, менш титуловані Жовнір, Комащук і Кравацька вийшли в плей-офф.

Жовнір програла в 1/8 фіналу Марго Ріффкіс з Франції - 12:15, Кравацька у чвертьфіналі програла цій самій суперниці з рахунком 10:15, а Комащук у чвертьфіналі поступилася Бунятовій - 11:15.

Також сьогодні у змаганнях чоловіків-рапіристів українець Клод Юнес вибув з боротьби в 1/8 фіналу, програвши Тимуру Арсланову з Росії - 10:15.