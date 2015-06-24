Боксер Хижняк: "Дуже задоволений, що став призером Євроігор-2015"

Бронзовий призер перших в історії Європейських ігор з боксу Олександр Хижняк поділився своїми враженнями від престижного турніру та свого виступу.

«Якщо казати в цілому про боксерський турнір на Європейських іграх, то його організація та проведення заслуговують найвищої оцінки», - каже наш боксер.

Олександр відзначає, що склад учасників на цьому престижному старті дуже потужний.

«Спортсмени сильні та різні, не схожі один на одного. Приходилося вже в процесі змінювати тактику, нав’язувати свій бій супернику. У півфіналі дуже старався! Але це спорт. Цього разу не вийшло. Поступився 1:2, але медаль є медаль, якого б ґатунку вона не була. Дуже задоволений, що став призером Євроігор-2015», - додає Олександр.