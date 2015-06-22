Про трансфер Коноплянки буде оголошено на цьому тижні - агент

Олег Коноплянка, батько і представник півзахисника «Дніпра» Євгена Коноплянки повідомив, що трансфер його сина відбудеться на цьому тижні, повідомляє Трибуна.

«Не квапте нас у прийнятті рішення, тому що ми не хочемо нікого ображати. Про трансфер буде оголошено на цьому тижні», – сказав батько Коноплянки.

Раніше батько Коноплянки повідомив, що Євген не відмовився переходити в «Севілью», але потрібно почекати деякий час для остаточного рішення.

Крім того, іспанська Marca повідомляє, що «Севілья» спробує завершити трансфер на цьому тижні. Клуб планує виплатити компенсацію «Дніпру», незважаючи на те, що в українського гравця закінчується контракт з клубом і він стане вільним агентом. Іспанці очікують, що це прискорить перехід футболіста.

Разом з тим, напередодні стало відомо, що «Ліверпуль» відновив інтерес до Коноплянки. «Ліверпуль» розглядає варіант з Коноплянкою у разі відходу Рахіма Стерлінга.