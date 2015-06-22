Двоє українських самбістів боротимуться за нагороди Європейских ігор

Олена Сайко боротиметься у фіналі за золоту медаль, а Размік Тоноян проведе сутичку у "малому фіналі" - за бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сайко, яка виступає у ваговій категорії до 64 кг., успішно подолала чвертьфінальну та полуфінальну стадії, не залишивши шансів суперниці з Франції Сарі Локо (3:1) та молдавській спортсменці Катерині Крету (3:1). У фінальній сутичці за «золото» наша самбістка зустрінеться з білорускою Тетяною Мацко.

Таноян, який виступає в суперважкій ваговій категорії (+100 кг), у чвертьфіналі був сильнішим за Кевіна Рашита Цекіча з Австрії - 4:0, а у півфіналі поступився Васіфу Сафарбекову з Азербайджану - 0:2. В «бронзовому» фіналі він суперничатиме з македонцем Бажро Машовіком.

Фінальні сутички в турнірі самбістів розпочнуться о 17.00 за київським часом.