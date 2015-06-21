Призер Євроігор Грівко: "Задоволений, що зміг завоювати для України срібну медаль"

Срібний призер I Європейських ігор з велошосе у груповій гонці Андрій Грівко прокоментував свій виступ прес-службі НОК України.

«Після невдалої гонки з роздільним стартом настрій був не дуже хорошим, але я намагався забути про невдачу і на цю гонку виходив достатньо впевненим. Тактику, яку ми намітили заздалегідь, себе виправдала. Хлопці йшли попереду даючи мені можливість поберегти сили для ривку. За два кола до фінішу я вирвався вперед. На жаль лише трохи не вистачило, щоб прийти першим. Але все рівно, я дуже задоволений, що зміг завоювати для України срібну медаль», - поділився Андрій.