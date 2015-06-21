Гімнастка Різатдінова здобула срібло у вправі з м'ячем Європейських ігор

Наша спортсменка отримала за свій вступ 18,250 бали повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка зуміла чисто виконати свою програму без серйозних технічних помилок.

Чемпіоном у цьому виді стала росіянка Яна Кудрявцева - 18,950 бали, бронзовим призером - Мелітіна Станюта з Білорусі - 18,200.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, у фіналі вправи з обручем Різатдінова допустила грубу помилку, втративши предмет за килим і посіла підсумкове 6-е місце.