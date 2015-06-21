Гімнастка Різатдінова здобула срібло у вправі з м'ячем Європейських ігор
15:22, 21 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінал змагань з художньої гімнастики у вправі з м'ячем, де українка Ганна Різатдінова зайняла 2-е місце.
Різатдінова здобула першу медаль в Баку / noc--ukr.org
Наша спортсменка отримала за свій вступ 18,250 бали повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка зуміла чисто виконати свою програму без серйозних технічних помилок.
Чемпіоном у цьому виді стала росіянка Яна Кудрявцева - 18,950 бали, бронзовим призером - Мелітіна Станюта з Білорусі - 18,200.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, у фіналі вправи з обручем Різатдінова допустила грубу помилку, втративши предмет за килим і посіла підсумкове 6-е місце.
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