Олімпійський чемпіон Мільчев не потрапив до півфіналу Європейських ігор у стрілецькому скиті

У Баку завершилися змагання зі стрільби в дисципліні "скит", де українець Микола Мільчев посів на попередньому етапі 9-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен набрав 121 бал, відставши на 1 очко від суперників, які кваліфікувалися у фінал. Більш того, щільність результатів була настільки велика, що український олімпійський чемпіон лише на 3 бали відстав від лідера змагань.

В іншому сьогоднішньому фіналі стрільби з гвинтівки на дистанції 50 метрів з трьох положень, українець Юрій Сухоруков посів 7-е місце - 401,9 бали.

Переможцем у цьому виді програми став француз Валеріан Саувеплан - 456,2 бали. Друге місце на рахунку Петара Горси з Хорватії - 454,0, третє - у Віталія Бубновича з Білорусі - 444,5 бали.