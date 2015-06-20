Українка Костевич посіла 6-е місце у стрільбі на Європейських іграх

11:49, 20 червня 2015
Спорт
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У Баку завершився фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м. в рамках Європейських ігор, де українка Олена Костевич посіла 6-е місце.

Елена Костевич осталась без медали / tsn.ua

У півфіналі змагань Костевич набрала 11 балів з можливих 25, повідомляє офіційний сайт змагань.

Протягом 5 серій Костевич виступала вкрай нерівно, тим не менш, до останньої п'ятірки пострілів претендуючи на вихід у "малий" фінал, за бронзову нагороду. Однак, три поспіль промахи в заключній серії перекреслили всі шанси нашої олімпійської чемпіонки поборотися за нагороди.

У фінальній серії Хейді Дітхельм Гербер зі Швейцарії була точніше Антуанети Боневої з Болгарії - 8:4.

Бронзу завоювала Моніка Карш з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в змаганнях зі стрільби 4-е місце виборов українець Олег Омельчук.

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