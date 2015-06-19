Призер Євроігор Лей: "Я зумів досягнути своєї цілі"

Одразу після напруженого поєдинку за 3-є місце на I Європейських іграх в Баку з настільного тенісу наш бронзовий призер Коу Лей поділився своїми емоціями з прес-службою НОК України.

«Поєдинок був дуже складним і нервовим. Гра йшла м’яч в м’яч, але все ж таки я зумів досягти своєї цілі і виграти. У процесі гри, коли в мене не виходило, приходило змінювати тактику, направлення ударів, подачі і в результате все це мені принесло успіх», - зауважив Лей.

«Дякую всім тим, хто мене підтримував на трибунах. В моїй перемозі велика і їх заслуга. Бажаю всім українським спортсменам перемог і завоювати якомога більше медалей для нашої країни», - підсумував спортсмен.

Як повідомля УНІАН, сьогодні Лей виграв матча за 3-є місце і завоював бронзову медаль Ігор в боротьбі з тенісистом з Великобританії.