Українка Конєва програла бій за 3-е місце в турнірі з тхеквондо Європейських ігор

У Баку завершилися соревнвоаний з тхеквондо в рамках Європейських ігор, де в поєдинку за 3-е місце у ваговій категорії 67 кг у жінок українка Марина Конєва програла Ользі Івановій з Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок завершився з рахунком 3:7 на користь росіянки.

Суперниці почали поєдинок обережно і в першому періоді ніхто з них не зміг набрати очок - 0:0. Але, вже у другій 3-хвилинці спортсменкам вдалися три точні удари - 1:2 на користь росіянки. А вже наприкінці Іванова мала повну перевагу, довівши її у рахунку до "+4".

Чемпіонкою у цьому виді програми став Гледіс Эпанже з Франції, яка у фіналі перемогла сербку Мілісу Мандіч.

У чоловіків у ваговій категорії понад 80 кг чеміпоном став Радік Ісаєв з Азербайджану, який у фіналі був сильнішим Владислава Ларіна з Росії.