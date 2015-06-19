Український дует стрибунів у воду увійшов в 7-ку найсильніших на Європейських іграх

Наші спортсмени отримали за п'ять стрибків підсумкову суму балів 255,78, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найбільш вдалим в нашого дуету вийшов третій стрибок, який був оцінений суддями в 64,8 бали. А п'ятий стрибок був оцінений в 56,70 бали. У той же час, інші спроби принесли оцінки в районі 45 балів, чого було недостатньо для боротьби за нагороди.

Переможцем у цьому виді програми став дует з Росії у складі Ілля Молчанов і Микита Миколаїв - 324,69 бали. На другому місці спортсмени з Великобританії, на третьому - з Німеччини.