Український дует стрибунів у воду увійшов в 7-ку найсильніших на Європейських іграх
18:42, 19 червня 2015Спорт
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У Баку (Азербайджан) завершився фінал у стрибках у воду з 3-х метрового трампліну серед чоловічих дуетів, де українці Микита Кривопішин та Віталій Левченко посіли підсумкове 7-е місце.
baku2015.com
Наші спортсмени отримали за п'ять стрибків підсумкову суму балів 255,78, повідомляє офіційний сайт змагань.
Найбільш вдалим в нашого дуету вийшов третій стрибок, який був оцінений суддями в 64,8 бали. А п'ятий стрибок був оцінений в 56,70 бали. У той же час, інші спроби принесли оцінки в районі 45 балів, чого було недостатньо для боротьби за нагороди.
Переможцем у цьому виді програми став дует з Росії у складі Ілля Молчанов і Микита Миколаїв - 324,69 бали. На другому місці спортсмени з Великобританії, на третьому - з Німеччини.
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