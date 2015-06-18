Чемпіон Євроігор Верняєв: "Батьки – мій найголовніший талісман"

Новоспечений чемпіон перших в історії Європейських ігор зі спортивної гімнастики Олег Верняєв одразу після тріумфу прокоментував прес-службі НОК України свій виступ та звернувся до спортивних вболівальників.

«На мій погляд, мені вдалося обійти суперників завдяки складності моєї програми. Думаю, я вже її «накатав». Хоча є ще деякі проблеми. В Баку я їхав захищати свої титули. З одного боку, здається, що це не так складно, але з іншого – розумію, що відповідальності ще більше. Думаю, після Європейських ігор можна буде боротися за титул абсолютного чемпіона світу», - зауважив Олег.

«Хочу висловити щирі слова вдячності всім тим, хто підтримував мене на трибунах. Я усіх чув і ця підтримка мені дуже допомогла. Для мене завжди дуже важлива підтримка з боку тренерів, вболівальників, моїх рідних. Останнім часом на змагання зі мною приїжджають мої батьки. Вони – мій найголовніший талісман», - відзначає наш чемпіон.

«Хочу звернутися до усіх наших вболівальників-співвітчизників! Друзі, вболівайте за Україну, а ми будемо приносити вам та рідній країні медалі. У нас попереду багато фіналів, будьте з нами», - сказав Олег Верняєв.