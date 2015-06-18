Збірна Словаччини зі стрільби стала чемпіоном Європейських ігор в трапі
16:08, 18 червня 2015Спорт
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У Баку завершилися змагання зі стрільби в командному трапі (траншейному стенді) у рамках Європейських ігор, де переможцем стала команда Словаччини.
info.sk
У фіналі словаки виявилися точнішими за збірну Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Словацький дует виступав у складі Ерік Варга - Зузана Рехак Штефечекова.
У вирішальному раунді змагань словаки виявилися набагато влучнішими російського дуету Олексій Аліпов - Олена Ткач, вигравши з різницею в 6 балів, 27:21.
У матчі за 3-е місце Сан-Марино - Іспанія був зафіксований нічійний рахунок (27:27), але за додатковими показниками перемогу здобули стрілки з Сан-Марино.
Збірна України в цьому виді програми участі не брала.
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