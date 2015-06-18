Збірна Словаччини зі стрільби стала чемпіоном Європейських ігор в трапі

У фіналі словаки виявилися точнішими за збірну Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Словацький дует виступав у складі Ерік Варга - Зузана Рехак Штефечекова.

У вирішальному раунді змагань словаки виявилися набагато влучнішими російського дуету Олексій Аліпов - Олена Ткач, вигравши з різницею в 6 балів, 27:21.

У матчі за 3-е місце Сан-Марино - Іспанія був зафіксований нічійний рахунок (27:27), але за додатковими показниками перемогу здобули стрілки з Сан-Марино.

Збірна України в цьому виді програми участі не брала.