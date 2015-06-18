Німець Юнгхаенель став чемпіоном Європейських ігор зі стрільби
12:51, 18 червня 2015Спорт
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Німецький спортсмен став найсильнішим у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м.
baku2015.com
У Баку завершилися змагання зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 м. в рамках Європейських ігор, де найсильнішим виявився німець Хенрі Юнгхаенель, повідомляє офіційний сайт змагань.
У фіналі він показав результат 208,5 бали. Срібло в активі італійця Марко де Ніколо (207,3), бронза - у олімпійського чемпіона з Білорусі Сергія Мартинова. Цікаво, що білоруський стрілець вийшов до фіналу з найкращим результатом, а у вирішальній "перестрілці" набрав лише 186,3 бали.
Українці у фінальну 8-ку в цьому виді програми не потрапили. Юрій Сухоруков показав 13-й результат, Сергій Куліш - 32-й.
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