Німець Юнгхаенель став чемпіоном Європейських ігор зі стрільби

У Баку завершилися змагання зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 м. в рамках Європейських ігор, де найсильнішим виявився німець Хенрі Юнгхаенель, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі він показав результат 208,5 бали. Срібло в активі італійця Марко де Ніколо (207,3), бронза - у олімпійського чемпіона з Білорусі Сергія Мартинова. Цікаво, що білоруський стрілець вийшов до фіналу з найкращим результатом, а у вирішальній "перестрілці" набрав лише 186,3 бали.

Українці у фінальну 8-ку в цьому виді програми не потрапили. Юрій Сухоруков показав 13-й результат, Сергій Куліш - 32-й.