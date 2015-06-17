Борці з Білорусі та Грузії були дискваліфіковані за бійку під час сутички на Європейських іграх
15:42, 17 червня 2015Спорт
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Борці з Білорусі та Грузії побилися під час поєдинку в рамках Європейських ігор у Баку, обох спортсменів дискваліфікували.
wrestlingua.com
Інцидент стався в ході чвертьфінальної сутички змагань з вільної боротьби у ваговій категорії до 57 кг між білорусом Владиславом Андрєєвим і грузином Володимиром Хінчегашвілі, повідомляє rsport.
За рахунку 2:1 на користь Андрєєва суперник дав йому ляпаса. Після того, як білоруський спортсмен відповів на це тим же, між борцями почалася бійка, і судді розняли їх.
У зв'язку з бійкою поєдинок був перерваний, і обох спортсменів видалили з килима. За рішенням суддів обидва борця дискваліфіковані, їм присуджено технічні поразки (0:4).
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