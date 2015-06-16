Українка Ткач завоювала срібло Європейських ігор в турнірі з боротьби
18:33, 16 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінальний поєдинок у турнірі з жіночої боротьби (вагова категорія до 63 кг), де українка Юлія Ткач зустрічалася з Валерією Лазінскою з Росії і програла з рахунком 1:3.
Юлія Ткач програла у фіналі турніру в Баку / noc-ukr.org
Українка завоювала срібну медаль Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ткач пасивно провела перший період, за що поплатилася одним балом - 1:0 на користь суперниці. А у другій 3-хвилинці суперниці обмінялися двома прийомами, які арбітри оцінили у два бали - 4:4. У підсумку, Лазінській була присуджена перемога з рахунком 3:1.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 11 медалей у загальнокомандному заліку Ігор - 1 золота, 5 срібних та бронзових нагород.
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