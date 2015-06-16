Українка Ткач завоювала срібло Європейських ігор в турнірі з боротьби

Українка завоювала срібну медаль Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ткач пасивно провела перший період, за що поплатилася одним балом - 1:0 на користь суперниці. А у другій 3-хвилинці суперниці обмінялися двома прийомами, які арбітри оцінили у два бали - 4:4. У підсумку, Лазінській була присуджена перемога з рахунком 3:1.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 11 медалей у загальнокомандному заліку Ігор - 1 золота, 5 срібних та бронзових нагород.