Українські синхроністки завоювали бронзу в комбінації Європейських ігор

Українки завоювали третю медаль у синхронному плаванні на Іграх, повідомляє офіційний сайт змагань.

Судді оцінили два виступи української команди - в кваліфікації та фіналі в 86.8667 бали.

Переможцем турніру в комбінації стала збірна Росії, на рахунку якої 90.2333 бали. Срібна медаль у команди Іспанії - 87.7333.

Цим видом закінчилася програма змагань у синхронному плаванні.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 9 нагород Європейських ігор - 1 золото, 3 срібла і 5 бронз.