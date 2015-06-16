Українські синхроністки завоювали бронзу в комбінації Європейських ігор
17:51, 16 червня 2015Спорт
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У Баку завершилися фінальні змагання в комбінації з синхронного плавання Європейських ігор, де бронзову медаль завоювала збірна України.
Українки завоювали бронзу в комбінації / baku2015.com
Українки завоювали третю медаль у синхронному плаванні на Іграх, повідомляє офіційний сайт змагань.
Судді оцінили два виступи української команди - в кваліфікації та фіналі в 86.8667 бали.
Переможцем турніру в комбінації стала збірна Росії, на рахунку якої 90.2333 бали. Срібна медаль у команди Іспанії - 87.7333.
Цим видом закінчилася програма змагань у синхронному плаванні.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 9 нагород Європейських ігор - 1 золото, 3 срібла і 5 бронз.
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