Веслувальниця Повх: "Ми довели, що ні в чому не поступаємося суперницям"

Одразу після бронзового фінішу наших веслувальниць на байдарках-двійках на I Європейських ігор в Баку, Марія Повх прокоментувала спільний заїзд з Анастасією Тодоровою прес-службі НОК України.

«Це була коротка дистанція і пройшли ми її на одному диханні. Тобто, можна сказати, що на старті вдихнули, а на фініші – видихнули. Пройшов певний час, поки ми усвідомили, що стали призерками I Європейських ігор. Суперниці були сильними, найвищого рівня, але ми довели, що ні в чому їм не поступаємось».

Як повідомляв УНІАН, українська жіноча двійка-байдарка завоювала бронзову нагороду на дистанції 200 метрів, поступившись у фінальному заїзді дуетам з Білорусі та Сербії.