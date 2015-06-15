Борчиня Стаднік-Махиня: "Дуже приємно усвідомлювати, що стала першою українською чемпіонкою на перших Європейських іграх"

Одразу після отримання золотої медалі Європейських ігор наша борчиня Аліна Стаднік-Махиня поділилася з прес-службою НОК України своїми враженнями від участі на турнірі в Баку та своєї історичної перемоги.

«Слабких суперниць на цьому турнірі в мене не було. Усі сутички були дуже непростими. Наприклад, перший поєдинок в 1/8 фіналу був для мене дуже важливим, адже як свій виступ розпочнеш, так його і проведеш», - вважає наша новоспечена чемпіонка.

Але Аліна відзначила, що найскладнішим поєдинком стала фінальна зустріч, адже суперниця з Ізраїлю, на думку нашої борчині, дуже сильна спортсменка.

«Тим не менш, мені вдалося перемогти її. Мабуть, через те, що в мене було більше бажання здобути перемогу. Тепер буду на трибунах вболівати за своїх подруг по команді та хлопців-вільників, яким щиро зичу успіхів та перемог. Для кожного спортсмена дуже важлива підтримка. Сьогодні я її відчувала», - сказала українка.

«Щаслива, що зробила почин золотим медалям для нашої команди. Крім того, дуже приємно усвідомлювати, що стала першою українською чемпіонкою на перших Європейських іграх», - додала вона.

Аліна також зізналася, що отримала море позитивних емоцій від перебування в Баку. «Особливо вразила Церемонія відкриття Євроігор! Я ніколи не була на подібних шоу. Фантастичне видовище!», - відзначила спортсменка.

Як повідомляв УНІАН, Аліна Стаднік-Махиня стала чемпіонкою Європейських ігор в боротьбі у ваговій категорії до 69 кг.