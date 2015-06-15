Борчиня Стадник-Махиня завоювала золото Ігор в Баку

У Баку завершився фінальний поєдинок у жіночій боротьбі у ваговій категорії до 69 кг., де українка Аліна Стадник-Махиня зустрічалася з Іланою Кратіш з Ізраїлю та виграла з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ця сутичка з саммого початку проходила з перевагою українки, яка на першій же хвилині здійснила прийом, оцінений арбітрами в 2 бали. Цю перевагу Стадник-Махиня втримала до кінця першого періоду.

У другій 3-хвилинці українка нарощувала свою перевагу, провівши ще два прийоми на 2 бали - 6:0. Наприкінці сутички ізраїльтянка зуміла трохи скоротити перевагу суперниці (2:6), а потім заробила ще 1 бал, але Стадник-Махиня відповіла прийомом на 2 бали (8:3) і виграла матч з загальним рахунком 3:1.

Ця медаль стала першою золотою для української збірної на Іграх в Баку.

Таким чином, збірна України завоювала вже 7 нагород Європейських ігор - 1-3-3.