Закінчилися матчі 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА
23:35, 09 квітня 2008Спорт
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У півфіналі не буде команд з Італії та Німеччини
|Фото АР
Манчестер Юнайтед - Рома 1:0 (Тевес 70). За результатами двох матчів - перший 0:2 на користь МЮ - до півфіналу виходить Манчестер Юнайтед.
Барселона - Шальке-04 1:0 (Туре 42). За результатами двох матчів - перший 0:1 на користь Барселони - до півфіналу виходить Барса.
Нагадаємо, що вчора до півфіналу вийшли Челсі і Ліверпуль.
Півфінальні матчі відбудуться 22-23 і 29-30 квітня.
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