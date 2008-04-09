Закінчилися матчі 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА

Манчестер Юнайтед - Рома 1:0 (Тевес 70). За результатами двох матчів - перший 0:2 на користь МЮ - до півфіналу виходить Манчестер Юнайтед.

Барселона - Шальке-04 1:0 (Туре 42). За результатами двох матчів - перший 0:1 на користь Барселони - до півфіналу виходить Барса.

Нагадаємо, що вчора до півфіналу вийшли Челсі і Ліверпуль.

Півфінальні матчі відбудуться 22-23 і 29-30 квітня.