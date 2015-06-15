Українські тенісистки зайняли 4-е місце в командних змаганнях Європейських ігор

Українки програли у матчі за бронзу з рахунком 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч з командою Чехії вийшов досить напруженим, але проходив з перевагою суперниць.

Вже у першому поєдинку Івета Ваценовска обіграла в чотирьох партіях українку Тетяну Біленко - 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 11:3). Рахунок у матчі зрівняла Маргарита Песоцька, яка була сильнішою Ренати Стрбікової - 3:1 (11:8, 5:1, 11:5, 11:6). У парній комбінації українки Ганна Гапонова і Біленко програли Стрбіковой та Хані Мателовій в п'яти партіях - 2:3 (11:7, 9:11, 11:8, 6:11, 8:11), а вирішальною виявилася одиночна зустріч Гапонової і Стрбікової, в якій українка програла в трьох партіях- 0:3 (7:11, 8:11, 9:11).

Таким чином, українська команда посіла 4-е місце на Європейських іграх.

Перемогу в жіночому командному турнірі здобула збірна Німеччини, яка здолала у фіналі команду Нідерландів - 3:2.

Переможець у цьому виді програми визначиться у протистоянні Німеччина - Нідерланди.