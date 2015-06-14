Українці Долгов і Горшковозов виграли бронзу Чемпіонату Європи зі стрибків у воду
16:54, 14 червня 2015Спорт
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У Ростоку (Німеччина) завершилися змагання у синхронних стрибках з 10-метрової вишки в рамках чемпіонату Європи, де бронзову медаль завоювали Максим Долгов і Олександр Горшковозов.
fina.org
За шість стрибків українці в сумі отримали 430,26 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Чемпіонами в цьому виді програми стали Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн (Німеччина) на рахунку яких 458,10 бала, у срібних призерів росіян Романа Ізмайлова та Віктора Мінінбаєва 435.84 бали.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 6 нагород - 1 золото, 1 срібло та 4 бронзи.
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить в Німеччині з 10 по 14 червня.
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