Українці Долгов і Горшковозов виграли бронзу Чемпіонату Європи зі стрибків у воду

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За шість стрибків українці в сумі отримали 430,26 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіонами в цьому виді програми стали Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн (Німеччина) на рахунку яких 458,10 бала, у срібних призерів росіян Романа Ізмайлова та Віктора Мінінбаєва 435.84 бали.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 6 нагород - 1 золото, 1 срібло та 4 бронзи.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить в Німеччині з 10 по 14 червня.