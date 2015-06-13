Каратистка Крива після змагань на Європейських іграх: "Головні мої перемоги ще попереду"

Спортсменка прокоментувала свій виступ на престижних стартах прес-службі Національного олімпійського комітету України:

«Проведення таких змагань на Європейських іграх мені дуже сподобалось, залишаться у пам’яті найприємніші спогади. Тут зібрались найсильніші спортсменки, які входять до топ світового рейтингу. Змагатись з ними досить почесно і принесло задоволення. Всі поєдинки проводила на рівних, набирала однакову кількість балів, але судді віддавали перемогу суперницям. Готова покращувати свої результати і вірю, що мої головні перемоги ще попереду».

Як повідомляв УНІАН, Крива впевнено пройшла попередні змагання, але поступилася у півфіналі і фіналі турніру у ваговій категорії до 55 кг.